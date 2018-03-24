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В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль итальянского кино
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В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль итальянского кино 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
По словам организаторов, основной акцент сделан на новые фильмы, продолжающие традицию классических комедий по-итальянски. Однако, публике будут представлены и мелодрамы, и картины для всей семьи, и романтическую историю
На открытии фестиваля был представлен фильм «Закону тат не место», снятый в 2017 году и признанный лучшей комедией года. Далее зрители увидят картины «Большая афера в маленьком городе», «Мария и Рим», «7 минут», «Прогулка по Риму» и «Маленькие семейные преступления». Завершится фестиваль показом мелодрамы «Неделимые» о юных певицах — сиамских близнецах. В прошлом году фильм завоевал множество наград, в том числе итальянский «Золотой глобус», девять премий «Давид ди Донателло», восемь «Серебряных лент» и ряд других.
Все фильмы будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами.
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