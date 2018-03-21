В Нижнем Новгороде впервые пройдет первый фестиваль португальского кино

Ленты покажут в Центре культуры «Рекорд».

Фестиваль, который проводится при поддержке посольства Португалии в Москве, стартует 22 марта. Нижегородцы совершенно бесплатно увидят лучшее кино из самой далекой европейской страны.

«Четыре ленты демонстрируют жанровое разнообразие португальского киноискусства. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами», — рассказали организаторы.

Программа фестиваля:

22 марта, 16.00. Торжественное открытие Первого фестиваля португальского кино в Нижнем Новгороде.

22 марта, 16.30. Премьерный показ фильма «Невозможная любовь» Португалия, 2016, 124 мин., (16+)

Режиссер: Антониу-Педру Вашконселуш. В ролях: Виктория Герра , Сорайя Шавеш, Жозе Мата, Рикарду Перейра, Мария д Айреш, Лиа Карвалью, Карлуш Малвареш.

Полный настоящей страсти детектив о поисках исчезнувшей девушки.

Кристина исчезла. Тиагу, ее возлюбленный, утверждает, что девушку похитили, но следователи полиции ему не верят.

Раскрывая предшествовавшие преступлению события, повествование вращается вокруг двух параллельных сюжетных линий: история Кристины, молодой девушки, ищущей абсолютную и безграничную любовь; и история Мадалены, женщины, которая сталкивается с проблемами своих собственных отношений, расследуя исчезновение девушки.

‪23 марта, 17.00. Премьерный показ фильма «Вдали от берега».

Португалия, 2016, 53 мин., (14+) Режиссёр: Педру Магану.

Документальный фильм «Вдали от берега» — большой заплыв в большую тему. Это картина о тех, чья жизнь проходит в море. И часто там же и обрывается. О рыбаках, которые погибают при ловле трески.

Бакаляу — сушеная и очень традиционная для Португалии треска, входящая во многие национальные блюда. Но она не ловится у берегов, и рыбаки вынуждены отправляться за ней в опасное путешествие в Северную Атлантику.

18.30 Премьерный показ фильма «Зевс»

Португалия, 115 мин., 2016, (16+). Режиссёр: Паулу Филипе Монтейру. В ролях: Синди Филипе, Идир Бенэбуш, Иву Канелаш, Катарина Луиш, Паулу Пиреш, Мигел Кунья.

Историческая драма о незаурядной личности — Мануэле Тейшейра Гомеше, талантливом писателе и президенте Португалии, который бросил политику, чтобы отправиться в Северную Африку на грузовом судне «Зевс». Как литератор Гомеш — создавал полные эротизма тексты. Как политик — боролся с терроризмом. Подавил четыре крупных восстания, организованных военными и радикалами, но с кризисом в стране так и не справился и подал в отставку. Уплыл из Лиссабона первым же кораблем. Это было грузовое судно «Зевс». Единственный пассажир на борту, Гомеш отправился в Алжир, где провёл последние 15 лет своей жизни.

Это фильм, отдающий дань памяти действительно независимому и, что так редко случается, благородному и справедливому руководителю государства в великолепном исполнении Синди Филипе.

«Зевс» — не просто биографическая драма, это — напоминание о том, что история Португалии в XX веке, омрачённая многолетним господством фашистов, могла бы сложиться совершенно иначе.

Фильм-обладатель 4-х наград на XXII-м фестивале «Пути португальского кино» (в том числе за лучшего актёра и лучшие костюмы).

‪25 марта, 15:00. Закрытие кинофестиваля.

Премьерный показ фильма «Маме лучше знать»

Португалия, 2016, 88 мин., (12+). Режиссёр: Нуну Роша. В ролях: Мария Жуау Абреу, Жуана Пайш де Бриту, Далила Карму , Мануэл Каваку, Бруну.

Семейная комедия, с юмором рассказывающая о жизни в Португалии с 70-х годов вплоть до наших дней. Честно говоря, кое-что лучше не менять, ведь в конце концов… Маме лучше знать.

… Обычный дедушкин день рождения идёт наперекосяк, когда Ана Луиза начинает вспоминать различные истории из своего детства и молодости. В перерывах между морковными супами, походами на пляж, мамиными советами, влюблённостями и свадьбами она начинает думать о том, могла ли её жизнь пойти по-другому. Но мысли о переменах в прошлом приводят к поистине невероятным последствиям в настоящем!