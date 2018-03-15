Жанр: фантастика, триллер, драма
Год: 1927
Страна: Германия
Режиссер: Фриц Ланг
Сценарий: Фриц Ланг, Теа фон Харбоу, Фриц Ланг
Оператор: Карл Фройнд, Гюнтер Риттау, Вальтер Руттманн
Кто снимался в фильме «Метрополис»: Альфред Абель, Густав Фрёлих, Рудольф Кляйн-Рогге, Фриц Расп, Теодор Лоос, Эрвин Бисвангер, Генрих Георге, Бригитта Хельм, Фриц Альберти, Грете Бергер Сюжет фильма «Метрополис» 2026 год. Город Метрополис разделен на две части. Под землей живет и трудится рабочий класс, а в наземной части города расположены офисы и богатые кварталы. Вся власть в городе принадлежит одному человеку — магнату Иогану Фендерсону. Его сын Фредер, оказавшись в машинной зоне, приходит в ужас: он видит Молоха, божество, живьем пожирающее людей. Фредер начинает борьбу со злом — и со своим отцом. Интересные факты о фильме «Метрополис»:
К ужасу Фрица Ланга, Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс были большими поклонниками фильма «Метрополис». При встрече с режиссером Геббельс сказал ему, что тот при желании мог бы стать почетным арийцем, несмотря на свое еврейское происхождение. Ланг спешно покинул Париж, где состоялась встреча, в течение нескольких часов, а впоследствии переехал в Америку. Сценарий основан на романе жены Фрица Ланга — Теа фон Харбоу. Съемки фильма продолжались два года. В фильме были заняты 37 000 актеров массовки: 25 000 мужчин, 11 000 женщин и 750 детей. Фильм был одним из самых дорогих в истории немецкого кино — его бюджет составил 6 млн марок. Современниками он остался почти незамеченным — после нескольких недель холостых показов в единственном кинотеатре фильм сняли с проката. Его перемонтировали в более короткую версию без участия режиссера, в результате чего были утеряны целые сюжетные линии. Спустя годы «Метрополис» был признан шедевром мирового кино. Неоднократно предпринимались попытки реконструировать фильм. Сейчас максимально длинная версия, представленная в 2001 году, имеет хронометраж 117 минут.
Трейлер фильма «Метрополис»: https://www.youtube.com/watch?v=Jb5sPymJ2u4