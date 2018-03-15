Миядзаки выпускает новый мультфильм

Знаменитый японский режиссер-мультипликатор Хаяо Миядзаки впервые за пять лет выпустил новый анимационный фильм.

Сообщение об этом появилось на сайте его студии Ghibli. Мультфильм можно будет посмотреть в кинозале музея, расположенного при студии, с 21 марта по 31 августа.

Короткометражная анимационная лента, созданная исключительно с применением компьютерной графики, рассказывает историю гусеницы Боро, которая только что появилась в городе и знакомится с окружающим миром.

Напомним, что в 2013 году Хаяо Миядзаки завершил карьеру, но в уже 2015 году появилась информация, что режиссер готовит новый мультфильм. А в прошлом году студия Ghibli сообщила, что он работает над новым анимационным фильмом.