Классные кинопремьеры выходных

Планируете сходить в кино, но не можете определиться с фильмом? Мы это сделали за вас, подобрав шесть самых ярких премьер текущей недели.

«Tomb Raider: Лара Крофт»

Фильм с новой Ларой Крофт, вызывающий ностальгию по старой.

Режиссер: Роар Утхауг

Перезапуск «Лары Крофт» с оскароносной Алисией Викандер в качестве обновленной версии искательницы приключений. Отец Лары, ученый и бизнесмен, пропал где-то в Японии. Однажды Лара узнает, что отец серьезно занимался поисками гробницы японской императрицы, и отправляется по его следам. Викандер, которая славится умением раскрыть внутренний мир своих героинь, здесь оказалась в странном положении. Прежние актерские наработки явно были лишними, потому что играть в фильме, основанном на серии знаменитых и любимых многими игр, нужно однозначно крутую, независимую и уверенную в себе девушку. Вспомните фильмы с Джоли. Ноль психологизма, но первоклассный экшн!

«Леди Бёрд»

Трагикомедия Греты Гервиг про взросление и обретение себя.

Режиссерский дебют Греты Гервиг, который принес ей «Золотой глобус» и номинацию на премию «Оскар». Выпускница Кристин (Сирша Ронан) мечтает вырваться из душного и косного мирка, в котором живет. Ее манит свобода, она хочет самовыражаться и как можно скорее сбежать из родительского дома. Отрицание и нонконформизм естественны в семнадцать лет. Вскоре Кристин понимает, что родители хотят как лучше, да и она сама совсем не такая хулиганка, как ей бы хотелось.

«Отпетый мачо»

Глупая комедия с Бандерасом в роли стареющей рок-звезды.

Режиссер «Воздушной тюрьмы» Саймон Уэст снял приключенческое кино про стареющую рок-звезду (Антонио Бандерас), у которого похитили жену (Ольга Куриленко) с целью выкупа. Поначалу вальяжный музыкант планирует отдать деньги, но обстоятельства складываются так, что ему предстоит самому высвобождать красавицу из лап преступников. Антонио Бандерас, кажется, пересмотрел «Пиратов Карибского моря»: он старательно играет пародию на Джека Воробья, выглядя при этом довольно глупо. Неужели это тот самый Отчаянный?

«Страна призраков»

Франко-канадский фильм ужасов про мать Полин и двух ее дочерей-подростков, которые вселились в дом, завещанный умершей тетушкой. В первую же ночевку в особняк вламываются два садиста, и маме с дочками только чудом удается спастись. Этот случай оказывает влияние на всю жизнь девочек. Повзрослев, одна дочка начинает писать романы-ужастики, а второй каждую ночь снятся адские кошмары. Однажды они возвращаются в тот дом и понимают, что настоящие ужасы только начинаются. Поклонников Милен Фармер ждет разочарование: поп-дива не поет, но играет хорошо.

«Жили-были»

Деревенская комедия про любовный треугольник.

В захолустной деревне осталось совсем немного жителей. Один из деревенских мужиков решает подкатить к местной вдовушке. Его друг понимает, что семейная жизнь и ему не помешает, и тоже начинает ухаживания. Все это было бы скучно и нелепо, если бы не совершенно прекрасный Роман Мадянов, актерская энергия которого может обаять даже в такой второстепенной комедии.

«До свидания там, наверху»

Макабрическая комедия, снятая по хорошей книге.

Франко-канадский фильм, снятый по приключенческому роману Пьера Леметра, удостоенного Гонкуровской премии. Два человека: Эдуард, утонченный аристократ и художник, и простоватый Альберт, — встретились в финале Первой мировой, во время глупой атаки, нужной начальству только для лишней звездочки на погонах. Эдуарду снарядом сносит пол-лица, и после окончания войны тот не возвращается к своим близким, а скрывает изуродованное лицо под маской. Но это история не о трагедии солдата, пережившего войну. Интрига закручивается, и два друга оказываются в самом вихре событий, которые приобретают даже комический характер.