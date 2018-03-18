«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской

1/10 "Жизнь надо прожить так, чтобы тебя запомнили даже сволочи". Фото: Кадр из фильма "Золушка"

2/10 "Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь". Фото: Кадр из фильма "Весна"

3/10 "Семья — это очень серьезно, семья человеку заменяет всё. Поэтому, прежде чем завести семью, необходимо как следует подумать, что для вас важнее: всё или семья". Фото: Кадр из фильма "Осторожно, бабушка"

4/10 "Есть люди, в которых живет Бог; есть люди, в которых живет дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты". Фото: Кадр из фильма "Александр Пархоменко"

5/10 "Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой - морда становится меньше. Но грустнее". Фото: Кадр из фильма "Подкидыш"

6/10 "Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, и — глупыми, чтобы они могли любить мужчин". Фото: Кадр из фильма "Свадьба"

7/10 "Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа". Фото: Кадр из фильма "Легкая жизнь"

8/10 "Всё сбудется, стоит только расхотеть". Фото: Кадр из фильма "Мечта"

9/10 "Вторая половинка есть у мозга, жопы и таблетки А я изначально целая" Фото: ru.wikipedia.org