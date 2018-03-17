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«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской
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«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской 

Рамблер 5 часов назад
Фаина Раневская оставила после себя десятки метких, полных едкой иронии цитат.
1/10  "Жизнь надо прожить так, чтобы тебя запомнили даже сволочи".
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2/10  "Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь".
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3/10  "Семья — это очень серьезно, семья человеку заменяет всё. Поэтому, прежде чем завести семью, необходимо как следует подумать, что для вас важнее: всё или семья".
Фото:
4/10  "Есть люди, в которых живет Бог; есть люди, в которых живет дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты".
Фото:
5/10  "Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой - морда становится меньше. Но грустнее".
Фото:
6/10  "Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, и — глупыми, чтобы они могли любить мужчин".
Фото:
7/10  "Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа".
Фото:
8/10  "Всё сбудется, стоит только расхотеть".
Фото:
9/10  "Вторая половинка есть у мозга, жопы и таблетки А я изначально целая"
Фото:
10/10  "Стареть скучно, но это единственный способ жить вечно".
Фото:
Легендарная актриса Фаина Раневская превратила свою жизнь трагикомический спектакль и оставила после себя десятки метких, полных едкой иронии цитат.
Невиданная внутренняя свобода и отсутствие самоцензуры нашли отражение в емких афоризмах на все случаи жизни. Жертвой ее остроумия чаще всего становились коллеги, невзирая на их регалии и громкие имена. Даже ее любимая подруга Любовь Орлова не раз становилась адресатом ее колких шуток.
В нашей фотогалерее — самые точные афоризмы знаменитой актрисы, способные поднять настроение в любой ситуации.
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