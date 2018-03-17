«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской 

Легендарная актриса Фаина Раневская превратила свою жизнь трагикомический спектакль и оставила после себя десятки метких, полных едкой иронии цитат.
Невиданная внутренняя свобода и отсутствие самоцензуры нашли отражение в емких афоризмах на все случаи жизни. Жертвой ее остроумия чаще всего становились коллеги, невзирая на их регалии и громкие имена. Даже ее любимая подруга Любовь Орлова не раз становилась адресатом ее колких шуток.
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