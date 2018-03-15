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Марго Робби пригласили в новый фильм Тарантино
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Марго Робби пригласили в новый фильм Тарантино 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Актриса Марго Робби, возможно, примет участие в новом проекте Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".
В настоящее время с актрисой ведутся переговоры. Как сообщается, ей предложили роль жены режиссера Романа Полански — актрисы Шэрон Тейт, которую убили последователи группировки Чарльза Мэнсона.
Свое участие в фильме уже подтвердили голливудские звезды первой величины — Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.
Ди Каприо исполнит роль невостребованного актера теле-вестернов Рика Далтона, а Питт воплотит образ его дублера-каскадера Клиффа Бута.
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