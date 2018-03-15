Нина Добрев снимется в новом сериале

Популярная актриса, завоевавшая любовь миллионов зрителей благодаря сериалу "Дневники вампира", представ там в образе Елены Гилберт, Нина Добрев вернется на экран главной героиней нового комедийного сериала.

Готовящееся шоу "Fam" расскажет историю счастливой жизни Клэм, которую и сыграет Добрев, и ее жениха. Кажется, что ничего не омрачит жизнь этой сладкой парочки, но так ведь не бывает, иначе в чем комедия, верно?

Веселье начинается, когда в жизнь пары врывается сестра Клэм, сбежавшая от их приемного отца. Тут-то и всплывают недосказанности, секреты прошлой жизни главной героини и прочие подробности, которые она не планировала выкладывать своему жениху.