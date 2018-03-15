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Самый громкий сериал зимы подходит к концу
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Самый громкий сериал зимы подходит к концу 

Peopletalk 15 марта 2018
Фото: Peopletalk
Вчера вышла предпоследняя серия «Американской истории преступлений», и самые кровавые подробности дела именно в ней! Так что даже боимся предположить, каким будет финал (21 марта). Неудивительно, что семейство Версаче сериал об убийстве дизайнера не одобряет, хоть Донаттела (сестра Джанни) и отправила Пенелопе Крус (которая ее сыграла) в день премьеры букет.
Напомним, модельер был убит 20 лет назад. Незадолго до своей смерти он признался, что ему стали поступать угрозы. Но он никогда не ходил с охраной. Как и в то роковое утро, 15 июля 1997.
ФБР сработало оперативно и через неделю вычислило преступника — им оказался 27-летний Эндрю Кьюненен, которого играет звезда «Хора» Даррен Крисс. Эндрю уже был в розыске за четыре убийства. Он был открытым геем, любил шикарную жизнь и работал в дорогом эскорте. Живым преступника взять не удалось: Эндрю застрелился. Зато позже была найдена записка с признанием: «Я убил Версаче как знамя гомосексуализма».
Надеемся, сериал ответит на вопросы: зачем Кьюнену понадобилась убивать Версаче, как парень, уже находившийся в федеральном розыске, смог так близко подобраться к дому Версаче и множество других.
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