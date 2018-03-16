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Вышел финальный трейлер фильма Стивена Спилберга
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Вышел финальный трейлер фильма Стивена Спилберга 

Ревизор.ru 16 марта 2018
Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила финальный сюжетный трейлер будущего фильма "Первому игроку приготовиться", сообщает "Игромания".
В новом ролике все также играет трек A-HA Take on Me ("Положись на меня"). К тому же там опять можно увидеть множество отсылок к популярной культуре 1980-х годов и некоторым современным играм и фильмам. Но на этот раз в эффектный трейлер добавили хвалебные отзывы кинокритиков.
Фильм Стивена Спилберга "Первом игроку приготовиться" снят по мотивам одноимённого научно-фантастического романа Эрнеста Клайна. Российская премьера картины запланирована на 29 марта 2018 года.
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