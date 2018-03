Вышел финальный трейлер фильма Стивена Спилберга

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила финальный сюжетный трейлер будущего фильма "Первому игроку приготовиться", сообщает "Игромания".

В новом ролике все также играет трек A-HA Take on Me ("Положись на меня"). К тому же там опять можно увидеть множество отсылок к популярной культуре 1980-х годов и некоторым современным играм и фильмам. Но на этот раз в эффектный трейлер добавили хвалебные отзывы кинокритиков.