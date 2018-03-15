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Шайя Лабаф устал от «Трансформеров»
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Шайя Лабаф устал от «Трансформеров» 

Киноафиша 15 марта 2018
Фото: Киноафиша
В последние годы актер все чаще стал заявлять, что он не в восторге от своей работы в фильмах о трансформерах. Артист сыграл главную роль в трех первых «Трансформерах» и стал звездой благодаря этому проекту. Тем не менее, сейчас Лабаф намерен отказаться от съемках в последующих частях франшизы и в открытую говорит о своем отвращении к этой серии фильмов.
По мнению актера, фильмы о трансформерах неактуальны и не несут какой-то ценности. В какой-то мере Лабаф прав, ведь трудно представить, что «Трансформеры» войдут в классику мирового кинематографа. Тем не менее, артист отмечает: режиссеры Майкл Бэй и Стивен Спилберг многое для него сделали, но больше сотрудничать с ними Лабаф не желает.
«Трансформеры» — серия фантастических боевиков, снятых по мотивам серии игрушек компании Hasbro и одноименного мультсериала.
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