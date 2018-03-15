«Человек, который спас мир»: подвиги обычного человека

В «Ленфильм-клубе» состоялся показ документальной драмы режиссера Питера Энтони «Человек, который спас мир» (2014). В основу картины легла история советского офицера Станислава Петрова , 26 сентября 1983 года предотвратившего потенциальную ядерную войну. В тот день во время дежурства Петрова поступило ложное предупреждение о выпуске баллистических ракет со стороны США. Практически все приборы указывали на приближение снарядов, но Петров не отдал приказ об ответном ударе и оказался прав. В СССР этот факт умалчивался, и лишь в начале 1990-ых весь мир узнал о подвиге советского офицера.

В обсуждении картины приняли участие заведующий кафедрой кинофотоискусства СПбГУ Николай Макаров , кинорежиссер Вячеслав Лагунов , главный редактор журнала «Адреса Петербурга» Сергей Ярошецкий и ведущий Артем Буле.

Зрители и эксперты разделились во мнении насчет формы подачи материала. «Человек, который спас мир» заявлен как документальный фильм, но в итоге зрители видят реконструкцию жизни Станислава Петрова, в которой много постановки и игровых моментов. Кого-то такая форма подачи истории заставила усомниться в искренности режиссера. Но в целом полуигровая-полудокументальная картина о подвиге и жизни советского офицера многих зацепила за живое.

Кадр из фильма «Человек, который спас мир»

Станислав Петров предстает на экране противоречивым человеком. С одной стороны, он совершил подвиг: когда коллеги не сомневались во вражеской атаке, офицер на свой страх и риск не выпустил баллистические ракеты. Спустя годы на встрече в штаб-квартире ООН бывший советский офицер сказал кратко: «Я не герой, я обычный человек, который оказался в нужное время в нужном месте». Петров встретился с голливудскими актерами и побеседовал со своим кумиром Кевином Костнером , пожал руку Роберту Де Ниро и забыл имя Мэтта Деймона . Повсюду «Человек, который спас мир» говорил простые истины, умаляя свой подвиг и призывая всех к миру и дружбе. Но стоило переводчице затронуть семейную тему, как Петров рассвирепел на глазах. Так сильно его не задевала ни история с увольнением из войск, ни смерть любимой жены: а вот любые вопросы о матери приводили Станислава Евграфовича в бешенство. Мужчина десятилетиями не навещал свою мать и категорически отказывался с ней общаться. В конце ленты Станислав Петров все же приехал к своей матери и простил ее, тем самым совершив второй подвиг в своей жизни.

У зрителей возник вопрос: не будь этого фильма, помирился бы Станислав Петров со своей матерью? Ответа, конечно же, никто не знает. Осталось загадкой, почему в ленте ни слова не сказано о сыне Станислава Петрова. Словом, в картине есть к чему придраться, но тема общечеловеческих ценностей, раскрытая через личную историю персонажа, компенсировала недочеты.

К слову, в прошлом году Станислава Петрова не стало, но память о его подвиге живет. В том числе, благодаря фильму Питера Энтони.