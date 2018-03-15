Финал восьмого сезона «Ходячих мертвецов» и переход Моргана в спин-офф покажут в кинотеатрах

Канал AMC устроит специальный ивент в США.

15 апреля в 750 кинотеатрах США одновременно с премьерой на канале AMC покажут финал восьмого сезона «Ходячих мертвецов», а вместе с ним и первый эпизод четвёртого сезона «Бойтесь ходячих мертвецов».

Обе серии будут идти друг за другом без рекламы. Кроме того, гостям покажут специальные бонусы.

Вероятно, в финале обычных «Ходячих» главные герои наконец-то расквитаются с Ниганом, а эпизод-кроссовер из «Бойтесь ходячих мертвецов» будет посвящён переходу героя Моргана из одного сериала в другой.

Судя по всему, AMC таким образом хочет пересадить зрителей одного своего сериала на другой. Их сезоны впервые подошли друг к другу настолько близко.

«Ходячие мертвецы» продлены на девятый сезон, но их рейтинги неуклонно падают. Эпизод от 4 марта стал худшим для сериала за более чем семь лет.

#ходячиемертвецы #сериалы