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Финал восьмого сезона «Ходячих мертвецов» и переход Моргана в спин-офф покажут в кинотеатрах
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Финал восьмого сезона «Ходячих мертвецов» и переход Моргана в спин-офф покажут в кинотеатрах 

DTF.RU 15 марта 2018
Фото: DTF.RU
Канал AMC устроит специальный ивент в США.
15 апреля в 750 кинотеатрах США одновременно с премьерой на канале AMC покажут финал восьмого сезона «Ходячих мертвецов», а вместе с ним и первый эпизод четвёртого сезона «Бойтесь ходячих мертвецов».
Обе серии будут идти друг за другом без рекламы. Кроме того, гостям покажут специальные бонусы.
Вероятно, в финале обычных «Ходячих» главные герои наконец-то расквитаются с Ниганом, а эпизод-кроссовер из «Бойтесь ходячих мертвецов» будет посвящён переходу героя Моргана из одного сериала в другой.
Судя по всему, AMC таким образом хочет пересадить зрителей одного своего сериала на другой. Их сезоны впервые подошли друг к другу настолько близко.
«Ходячие мертвецы» продлены на девятый сезон, но их рейтинги неуклонно падают. Эпизод от 4 марта стал худшим для сериала за более чем семь лет.
#ходячиемертвецы #сериалы
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