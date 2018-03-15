Натали Портман снимется в новом фильме «Бледно-голубая точка» 

По сюжету, главная героиня после возвращения на Землю из полета в космос сталкивается с тем, что ее восприятие действительности коренным образом изменилось, и она уже не может жить прежней жизнью. Сценарий картины основан на теории о том, что человек, проведший продолжительный период времени в космическом пространстве, утрачивает чувство реальности. Партнером Портман на съемочной площадке станет актер Джон Хэмм, известный по фильмам «Мы были солдатами» (2002) и «Малыш на драйве» (2017). Ему предстоит сыграть коллегу главной героини, с которым у нее происходит конфликт.
Как ожидается, съемки драмы начнутся уже этой весной. Режиссером «Бледно-голубой точки» станет Ной Хоули, работавший ранее над популярными телевизионными сериалами «Фарго» (Fargo, 2014-2017) и «Легион» (Legion, 2017).