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Эван Рэйчел Вуд: «Думаю, со временем мы найдём в первой серии „Мира Дикого Запада“ намёки и на седьмой сезон»
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Эван Рэйчел Вуд: «Думаю, со временем мы найдём в первой серии „Мира Дикого Запада“ намёки и на седьмой сезон» 

DTF.RU 15 марта 2018
Фото: DTF.RU
По словам исполнительницы роли Долорес, в первых эпизодах сериала может быть ещё много нераскрытых тайн.
Актриса Эван Рэйчел Вуд рассказала, что, несмотря на усилия поклонников, пытающихся найти в каждом кадре «Мира Дикого Запада» намёки на события грядущих серий, в них может быть ещё многое скрыто.
Как призналась она сама, во время работы над вторым сезоном она сама ловила себя на том, насколько продумана каждая реплика и деталь в сценарии.
Я постоянно возвращаюсь к первому сезону. Даже удивительно, как [Джонатан Нолан и Лиза Джой] потрудились над всем этим.
Я сама удивлена, что не понимала смысла многих фраз, которые произносила в образе Долорес. Только теперь, когда мы снимаем второй сезон, я начинаю осознавать: «Боже мой, а ведь авторы нам всё это время говорили об этом!»
Думаю, со временем, когда выйдет седьмой сезон, можно будет пересмотреть первую серию и найти там намёки на него. А ведь они были прямо под носом.
актриса
Вуд призналась, что сама на съёмках начала невольно искать подсказки во всём, вплоть до декораций.
Каждый раз, когда я прихожу на площадку, то думаю: «Так, и что вы спрятали тут на этот раз?»
Картины на стенах, книги на полках… Здесь во всём есть какой-то задел на будущее.
актриса
Ранее поклонники нашли в кадрах трейлера второго сезона сериала код, ведущий на сайт, где обнаружили намёк на одно из мест его действия — самурайский парк.
Показ продолжения «Мира Дикого Запада» начнётся на HBO 22 апреля.
#мирдикогозапада #сериалы
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