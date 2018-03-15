Эван Рэйчел Вуд: «Думаю, со временем мы найдём в первой серии „Мира Дикого Запада“ намёки и на седьмой сезон»

По словам исполнительницы роли Долорес, в первых эпизодах сериала может быть ещё много нераскрытых тайн.

Актриса Эван Рэйчел Вуд рассказала, что, несмотря на усилия поклонников, пытающихся найти в каждом кадре «Мира Дикого Запада» намёки на события грядущих серий, в них может быть ещё многое скрыто.

Как призналась она сама, во время работы над вторым сезоном она сама ловила себя на том, насколько продумана каждая реплика и деталь в сценарии.

Я постоянно возвращаюсь к первому сезону. Даже удивительно, как [ Джонатан Нолан и Лиза Джой] потрудились над всем этим.

Я сама удивлена, что не понимала смысла многих фраз, которые произносила в образе Долорес. Только теперь, когда мы снимаем второй сезон, я начинаю осознавать: «Боже мой, а ведь авторы нам всё это время говорили об этом!»

Думаю, со временем, когда выйдет седьмой сезон, можно будет пересмотреть первую серию и найти там намёки на него. А ведь они были прямо под носом.

актриса

Вуд призналась, что сама на съёмках начала невольно искать подсказки во всём, вплоть до декораций.

Каждый раз, когда я прихожу на площадку, то думаю: «Так, и что вы спрятали тут на этот раз?»

Картины на стенах, книги на полках… Здесь во всём есть какой-то задел на будущее.

актриса

Ранее поклонники нашли в кадрах трейлера второго сезона сериала код, ведущий на сайт, где обнаружили намёк на одно из мест его действия — самурайский парк.

Показ продолжения «Мира Дикого Запада» начнётся на HBO 22 апреля.

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