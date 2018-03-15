В располневшем секс-символе 90-х Брендане Фрейзере невозможно узнать накачанного «Джорджа из джунглей» 

Время не щадит никого, хотя к Брэду Питту пока благосклонно. Увы, Брендан Фрейзер по стопам Брэда Питта не пошел — сейчас в нем сложно узнать рельефного и очаровательного героя комедий «Джордж из джунглей» и «Взрыв из прошлого». Мышцы сменила полнота, а яркие черты лица расплылись. Со времени третьей части фильма «Мумия» (2008), плохо принятой критиками, Фрейзер снимался только в телесериалах. Вот он на недавней премьере сериала канала FX «Доверие»: В сериале Дэнни Бойла Брендан Фрейзер исполнил роль эксцентричного частного детектива Джеймса Флетчера Чэйса, занимающегося делом о похищении богатого наследника. Впрочем, судя по всему, Фрейзер уверенно чувствует себя в новом теле — а это самое главное, не так ли? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, Global Look Press