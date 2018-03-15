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Первые призы Ассоциации продюсеров кино и телевидения получил сериал «Троцкий»
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Первые призы Ассоциации продюсеров кино и телевидения получил сериал «Троцкий» 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила первых победителей своей премии по итогам 2017 года. Торжественная церемония началась в концертном зале «Мир» с минуты молчания в память о великом актере Олеге Табакове, который ушел из жизни 12 марта.
Продюсер Александр Акопов, открывая церемонию, заметил, что профессиональная ответственность заключается в том, чтобы те великие художественные открытия, которые сделал Олег Павлович Табаков, «продолжались и нашли путь к сердцам следующих поколений зрителей».
Премию в номинациях «Лучшая работа звукорежиссера» и «Лучшая работа монтажа», «Лучшая работа художника по гриму», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая операторская работа» завоевал сериал «Троцкий» (Первый канал).
Мировая премьера 8-серийного сериала, созданного к столетию Октябрьской революции, прошла на рынке аудиовизуального контента MIPCOM в Канне в октябре 2017 года.
Создатели сериала ранее отмечали, что предприняли попытку создать не байопик, но показать яркую, страшную, кровавую фигуру Троцкого. По словам сопродюсера фильма Александра Цекало, проект стал первой попыткой в России «коснуться судьбы такого сложного человека».
Главные роли в сериале исполнили Констатин Хабенский, Ольга Сутулова, Евгений Стычкин, Михаил Пореченков, Максим Матвеев, Сергей Гармаш, Виктория Полторак и др. Режиссерами фильма выступили Александр Котт и Константин Статский.
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