Пять российских фильмов вошли в десятку самых кассовых картин февраля, вышедших в СНГ

МОСКВА, 15 марта. / ТАСС /. Пять отечественных кинолент — «Лед», «Движение вверх», «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Селфи» и «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» — вошли в десятку самых кассовых фильмов февраля 2018 года, вышедших в прокат на территории РФ и стран СНГ. Такие данные привел в четверг портал о новостях индустрии «Кинобизнес сегодня».

Первое место заняла российская кинокартина «Лед» Олега Трофима , сборы которой за февраль составили более 1,14 млрд рублей. На втором и третьем месте оказались фильм «Пятьдесят оттенков свободы» (более 756 млн рублей) и кинокомикс «Черная пантера» (более 411 млн рублей). Четвертое место заняла спортивная драма режиссера Антона Мегердичева «Движение вверх», собравшая в прокате в феврале более 271 млн рублей. Замыкает пятерку лидеров комедия Флюзы Фархшатовой «О чем говорят мужчины. Продолжение», собравшая в кинопрокате более 234 млн рублей.

Фильм «Селфи» режиссера Николая Хомерики (более 233 млн рублей) и российская комедия Леонида Марголина «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (более 123 млн рублей) заняли шестую и десятую позицию в рейтинге.

Отмечается, что фильмы отечественного производства собрали в феврале 47,1% от общего бокс-офиса месяца, тогда как в прошлом году доля российского кино в суммарной кассе месяца составила 28,1%.

Российские зрители чаще ходили в кино в феврале этого года, чем в феврале прошлого: они приобрели более 18,49 млн билетов против 17,11 млн в прошлом году. При этом средняя цена на билет в кино в феврале этого года оказалась на один рубль меньше, чем в феврале прошлого, и составила 249 рублей.