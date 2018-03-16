Хабенский и Сутулова завоевали премию Ассоциации продюсеров кино и ТВ 

Константин Хабенский и Ольга Сутулова завоевали премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения по итогам 2017 года. Актеры исполнили главные роли в сериале «Троцкий».
Как сообщает ТАСС, режиссер многосерийного фильма Александр Котта также был отмечен наградой ассоциации. Кроме того, сериал «Троцкий» завоевал премию в категории «Лучшие визуальные эффекты».
Победительницей в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в сериале «Мата Хари» стала Светлана Ходченкова. Лучшим актером второго плана стал Сергей Бурунов ("Полицейский с Рублевки").
Премьера сериала «Троцкий» состоялась на Первом канале 6 ноября 2017 года. Восьмисерийный телефильм рассказывает о биографии Льва Троцкого и его роли в политических событиях XX века. Фильм состоит из «современной» сюжетной линии, которая происходит в 1940 году, и флешбэков-воспоминаний Троцкого из его детства и юности.