Ещё
Хабенский и Сутулова завоевали премию Ассоциации продюсеров кино и ТВ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хабенский и Сутулова завоевали премию Ассоциации продюсеров кино и ТВ 

Москва24 16 марта 2018
Фото: Москва24
Константин Хабенский и Ольга Сутулова завоевали премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения по итогам 2017 года. Актеры исполнили главные роли в сериале «Троцкий».
Как сообщает ТАСС, режиссер многосерийного фильма Александр Котта также был отмечен наградой ассоциации. Кроме того, сериал «Троцкий» завоевал премию в категории «Лучшие визуальные эффекты».
Победительницей в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в сериале «Мата Хари» стала Светлана Ходченкова. Лучшим актером второго плана стал Сергей Бурунов ("Полицейский с Рублевки").
Премьера сериала «Троцкий» состоялась на Первом канале 6 ноября 2017 года. Восьмисерийный телефильм рассказывает о биографии Льва Троцкого и его роли в политических событиях XX века. Фильм состоит из «современной» сюжетной линии, которая происходит в 1940 году, и флешбэков-воспоминаний Троцкого из его детства и юности.
Москва24: последние новости
Кэмерон Диаз завершила карьеру в кино Режиссер Дэнни Бойл подтвердил работу над новым фильмом о Джеймсе Бонде Дженнифер Лопес рассказала о домогательстве
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц47
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение