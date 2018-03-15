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Снятый во Владивостоке фильм «1/3» покажут на Каннском кинофестивале
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Снятый во Владивостоке фильм «1/3» покажут на Каннском кинофестивале 

Prim.News 15 марта 2018
Фото: Prim.News
Он пройдет в мае.
Короткометражный фильм «1/3», который режиссер Даниэль Швальбойм (Danielle Shvalboym) снимала во Владивостоке в 2017 году, вошел в электронную библиотеку международного Каннского кинофестиваля в категории Short Film Corner.
«В этом году он пройдет с 8 по 19 мая. А это значит, что мы с Benjamin Shasha в эти даты будем на Каннском фестивале. Впереди новый опыт, новые впечатления! Поздравляю всех, кто помогал, кто принимал участие, кто был рядом. Спасибо Вам большое!» — написала Швальбойм в своем фейсбуке.
Длительность фильма составляет 25 минут. «История, основанная на реальных событиях, происходящих в приморском городе на российско-китайской границе, изображающих отношения между матерью, дочерью и ее подругой», — таков синопсис картины, в которой снялись Светлана Руденко, Зарина Довлетова и Инга Веланская.
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