Конец близок: вышел новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»

Marvel представила новый трейлер блокбастера «Мстители: Войны бесконечности», в котором показала масштабы грядущей битвы супергероев против межгалактического тирана Таноса — выглядит зрелищно. Премьера картины в России назначена на 3 мая.

Напомним, совсем недавно компания объявила, что в остальном мире фильм выйдет на неделю раньше, 27 апреля. Кроме того, до этого в России по неизвестным причинам переносили прокат ленты. Некоторые предполагали, что это связано с премьерой отечественной военной драмы «Собибор». Однако позднее «Войну бесконечности» вернули на прежнюю дату.