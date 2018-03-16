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Конец близок: вышел новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»
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Конец близок: вышел новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности» 

Игромания.ру 16 марта 2018
Фото: Игромания.ру
Marvel представила новый трейлер блокбастера «Мстители: Войны бесконечности», в котором показала масштабы грядущей битвы супергероев против межгалактического тирана Таноса — выглядит зрелищно. Премьера картины в России назначена на 3 мая.
Напомним, совсем недавно компания объявила, что в остальном мире фильм выйдет на неделю раньше, 27 апреля. Кроме того, до этого в России по неизвестным причинам переносили прокат ленты. Некоторые предполагали, что это связано с премьерой отечественной военной драмы «Собибор». Однако позднее «Войну бесконечности» вернули на прежнюю дату.
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