Эдди Мерфи станет близнецом Шварценеггера!

Фанаты Арнольда Шварценеггера Эдди Мерфи получат неожиданный подарок: актеры снимутся в ближайшее время в одном фильме. Мало того, к ним присоединится еще один любимый всеми комедийный актер — Денни Де Вито. К тому же встретятся все трое на съемочной площадке сиквела суперпопулярной комедии — «Близнецы»!

Успех фильма «Близнецы», вышедшего на экраны в далеком 1988-м году, уже давно заставил его творцов задуматься о том, чтобы создать его продолжение. Однако Шварценеггер был постоянно занят — то съемками, то политикой. Но теперь и у него, и у 73-летнего Де Вито наконец, нашлось время, чтобы осуществить задуманный сиквел. Причем, на этот раз в фильме появится еще один главный герой, ведь, согласно сценарию, у «близнецов» Шварценеггера и Де Вито обнаружится еще один «братик». Его-то и предстоит сыграть Эдди Мерфи.

Во время своего недавнего интервью, 70-летний Шварценеггер подтвердил, что Мерфи уже подписал контракт на роль в новом кино. «Эдди — просто потрясающий! Мы уже встречались несколько раз и договорились по принципиальным вопросам. Осталось прояснить только некоторые детали…» — заявил Арнольд. Что же касается Мерфи, то он выразил свою заинтересованность в проекте еще пару лет назад. «Если все сложится и сценарий будет таким истерически смешным, как можно надеяться, я конечно, соглашусь в нем сниматься!» — заявил актер.