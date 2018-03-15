Помощник режиссера потребовал $3,5 млн у создателей бондианы

Терри Мэдден, который работал помощником режиссера во второй съемочной группе фильма «007: Спектр», требует £2,5 млн ($3,5 млн) у создателей бондианы, сообщает Variety.

По словам 66-летнего Мэддена, он хочет компенсацию за серьезные травмы ног, полученные во время съемок в Австрии в 2015 году. С тех пор ему потребовалась серия операций.

Как утверждает Мэдден, от страховщиков он ничего не получил.

Мэдден принимал участие в работе и над другими лентами бондианы. Его фильмография также включает картины «V — значит вендетта» и «Война миров Z».