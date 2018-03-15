Фильм «Движение вверх» завоевал премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения

МОСКВА, 15 марта. / ТАСС /. Спортивная драма «Движение вверх» Антона Мегердичева завоевала премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения в престижной номинации «Лучший полнометражный художественный фильм». Церемония награждения прошла в четверг в концертном зале «Мир».

Кассовые сборы картины превысили 3 млрд рублей, что стало рекордом в российском прокате.

Лучшие сериалы

Лучшим мини-сериалом назван «Троцкий» (Первый канал) режиссера Александра Котта . На сцену за призом поднялась вся съемочная группа.

"Спасибо Первому каналу, который дал нам сделать все, что мы хотели, — сказал продюсер Александр Цекало . — Спасибо Ассоциации, потому что оценка профессионалов — она самая дорогая. Мы из кожи вон лезем, чтобы сделать что-то невероятное, необычное".

Создатели сериала ранее отмечали, что предприняли попытку снять не байопик, но показать яркую, страшную, кровавую фигуру Троцкого. По словам Цекало, проект стал первой попыткой в России «коснуться судьбы такого сложного человека».

Лучшим телесериалом признана «Молодежка» (СТС), при этом лучшим комедийным сериалом назван «Ольга» Антона Борматова (ТНТ), лучшим анимационным сериалом по версии Ассоциации стал «Маша и Медведь» производства студии «Анимакорд» ("Россия 1").

Лучшая докудрама

Лучшей докудрамой был признан проект " Ким Филби . Тайная война" (Первый канал). По словам продюсера ленты Данилы Шарапова, проект создавался четыре года. «Усилием огромного количества людей это случилось», — сказал он.

Двухсерийный фильм «Тайная война» о легендарном разведчике Киме Филби (1912-1988) подготовлен при поддержке Службы внешней разведки РФ. В нем использованы мемуары Филби «Моя тайная война». Вдова Кима Филби — Руфина Пухова— Филби рассказала о ранее неизвестных обстоятельствах жизни супруга.

О премии

Список финалистов премии формируется из телефильмов, вышедших в эфир на территории России в период с 1 января по 31 декабря 2017 года на федеральных каналах, входящих в первый, второй и третий мультиплекс цифрового телевидения РФ.

В категории «Лучший полнометражный художественный фильм» были заявлены картины, вышедшие в прокат в 2017 году более чем на 100 киноэкранах.

В состав жюри входят продюсеры 30 кинокомпаний Ассоциации.