Режиссер оригинальной «Лары Крофт»: «Анджелину Джоли в Голливуде считали сумасшедшей»

Вчера в прокате стартовала обновленная «Лара Крофт», главная роль в которой досталась шведской актрисе Алисии Викандер , и у многих зрителей этот кастинг вызвал множество вопросов. Сравнивая Викандер с Анджелиной Джоли , которая играла Лару раньше, зрители отдают предпочтение второй, а ведь когда-то и Анджелина не устраивала фанатов оригинальной компьютерной игры. Саймон Уэст , режиссер первой «Лары Крофт» с Джоли решил вспомнить о том, как актриса пришла к этой роли. Он рассказал, что в то время у Джоли была не самая лучшая репутация в Голливуде, и ему пришлось долго уговаривать боссов Paramount взять ее на главную роль. Продюсеры хотели видеть в роли Лары Эшли Джадд, Кэтрин Зету-Джонс или Дженнифер Лопес , но никак не Джоли, которая слыла скандалисткой.

«Она вела странный образ жизни, говорила людям в лицо, что думает. Было очень трудно утвердить ее на роль, ее считали злой и даже сумасшедшей. Я очень хотел, чтобы ее образ слился с Ларой Крофт, и в итоге нам это удалось», — говорит режиссер. Помимо боссов студии кандидатура Джоли не нравилась и поклонникам компьютерной игры, которая лежит в основе фильмов, но, как мы все знаем, роль принесла Джоли небывалую славу, а фанаты дилогии теперь не могут воспринимать в роли Лары Крофт каких-либо других актрис. попкорнnews