Песков предложил ответ на вопрос «Кто вы, мистер Путин?»

«Скажем так, материал у него. Как будет время, я думаю, он, конечно, ознакомится (с фильмом) тоже с удовольствием», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он отметил также, что фильм «прекрасный» и он всем рекомендует его посмотреть. «Дело в том, что вы знаете, что многие на протяжении последних 18 лет задают вопрос „Кто вы, мистер Путин?“. Это делают как за границей, так и у нас в стране. И было очень много попыток за последние годы снять кино про Путина, не всем это удавалось, удавалось единицам. Это, наверное, очень серьезный успех тех, кто работал над этим фильмом, их можно поздравить», — отметил Песков. Он добавил, что по известным причинам авторы не могли показать фильм в эфире до выборов, именно поэтому он вышел в интернете.

«Что тоже достаточно здорово, потому что охват, насколько мы понимаем, через интернет ничуть не меньше, чем, например, эфирный охват. Это, наверное, тоже отдельный предмет для анализа. Работали почти год авторы, рекомендуем его посмотреть и поздравляем коллектив авторов», — сказал Песков.