В Новосибирске начали снимать тизер сериала про выживших после ядерных взрывов

В Новосибирске начались съёмки тизера — короткого видеоролика для рекламы десятисерийного сериала «Долгая зима» про выживших после ядерных взрывов.

О проекте рассказал его автор Сергей Долгополов

«Хотим сделать хороший качественный тизер, а может, и пилотную серию этого проекта. Сейчас доводится до ума сценарий, планируется, что это будет десятисерийный фильм. Он по духу и энергетике будет похож на [фильм по компьютерной игре] «Сталкер», который мы снимали ранее», — пояснил корреспонденту НГС режиссёр Сергей Долгополов.

Автор проекта добавил, что сейчас основная задача — найти деньги на проект. По ощущениям, уточнил Долгополов, для съёмки сериала с непрофессиональными актёрами ему понадобится около миллиона рублей.

Действие сериала «Долгая зима» происходит после ядерной войны в разрушенном маленьком городке на юге России. По сюжету, оставшиеся в живых люди создают маленький социум, но вскоре сталкиваются с другой группой выживших. Соседи же оказываются агрессивными и кровожадными фанатиками-рейдерами.