В новом трейлере «Фантастических тварей» нашли серьезный киноляп 

В новом ролике показано, как министр магии и его подчиненные трансгрессируют (телепортируются) в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Хотя по сюжету знаменитой книги и по серии фильмов про Гарри Поттера делать это мог только директор волшебной школы Альбус Дамблдор. Это подтверждала и автор поттерианы Джоан Роулинг. Запрет на трансгрессию считается одним из основных способов обезопасить школу от злых сил, это правило существовало всегда и ни разу не снималось. Трейлер второй части фильма «Фантастические твари и где они обитают» вышел 13 марта. Премьера новой киноленты запланирована на 15 ноября. Главные роли в картине исполнят знаменитые голливудские актеры Эдди Редмэйн, Джуд Лоу и Джонни Депп.