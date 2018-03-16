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В новом трейлере «Фантастических тварей» нашли серьезный киноляп
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В новом трейлере «Фантастических тварей» нашли серьезный киноляп 

Ревизор.ru 16 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
В новом ролике показано, как министр магии и его подчиненные трансгрессируют (телепортируются) в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Хотя по сюжету знаменитой книги и по серии фильмов про Гарри Поттера делать это мог только директор волшебной школы Альбус Дамблдор. Это подтверждала и автор поттерианы Джоан Роулинг. Запрет на трансгрессию считается одним из основных способов обезопасить школу от злых сил, это правило существовало всегда и ни разу не снималось. Трейлер второй части фильма «Фантастические твари и где они обитают» вышел 13 марта. Премьера новой киноленты запланирована на 15 ноября. Главные роли в картине исполнят знаменитые голливудские актеры Эдди Редмэйн, Джуд Лоу и Джонни Депп.
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