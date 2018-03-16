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«До свидания там, наверху»
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«До свидания там, наверху» 

Teleprogramma.pro 16 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма
Год: 2017
Страна: Франция, Канада
Режиссер: Альбер Дюпонтель
Сценарий: Альбер Дюпонтель, Пьер Леметр
Оператор: Венсан Матиа
Кто снимался в фильме «До свидания там, наверху»: Науэль Перес Бискаярт, Альбер Дюпонтель, Лоран Лафитт, Нильс Ареструп, Эмили Декьенн, Мелани Тьерри, Элоиз Бальстер, Филипп Юшан, Андре Маркон, Мишель Вюйермоз Сюжет фильма «До свидания там, наверху» Конец Первой мировой войны, до объявления победы остается подождать всего несколько дней. И именно в этот момент капитан Анри Прадель посылает на абсолютно бессмысленное задание и верную погибель двух солдат — сына миллионера Эдуара Перико и бывшего почтальона Альбера Мэйлара. Эдуар спасает жизнь Альбера, но сам в результате ранения оказывается изуродованным и немым. Он не хочет возвращаться в замок отца с обезображенным лицом, поэтому объявляет себя погибшим и надевает на лицо маску. Эдуар начинает рисовать потрясающие картины о войне, а Альбер работает его агентом. Тем временем негодяй Прадель, сделавший состояние на махинациях с могилами солдат, женится на сестре Эдуара. Теперь их встреча неизбежна. Интересные факты о фильме «До свидания там, наверху»:
Экранизация одноименного бестселлера Пьера Леметра, удостоенного Гонкуровской премии (самой престижной литературной премии Франции) в 2013 году, и переведенного в том числе на русский язык. Фильм освещает реальную проблему, существовавшую во Франции в 1920-е годы — махинации с солдатскими памятниками. О съемках фильма было сообщено в 2014 году. Роль Альбера должен был сыграть Були Ланнерс, однако он покинул проект, тогда роль решил исполнить режиссер картины Альбер Дюпонтель.
Трейлер фильма «До свидания там, наверху»: https://www.youtube.com/watch?v=Qsdl1rcJyao Кадры из фильма «До свидания там, наверху»:
Кадр из фильма «До свидания там, наверху»
Кадр из фильма «До свидания там, наверху»
Кадр из фильма «До свидания там, наверху»
Кадр из фильма «До свидания там, наверху»
Кадр из фильма «До свидания там, наверху»
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