Ещё
Точка в скандале с «Матильдой» еще не поставлена, заявила Поклонская
Далее:
Читайте также:
Ещё

Точка в скандале с «Матильдой» еще не поставлена, заявила Поклонская 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
ЯЛТА, 16 мар — РИА Новости. Окончательная точка в скандале вокруг фильма «Матильда» еще не поставлена, заявила депутат Госдумы России от крымского региона Наталья Поклонская.
Она считает, что фильм в прокате потерпел полный провал.
"Точка поставлена в общественном обсуждении, но точка не поставлена по бюджетным деньгам. На сегодня проводятся проверки по бюджетному финансированию — 280 миллионов рублей, которые были выделены из федерального бюджета на создание этого фильма. Сейчас правоохранительные органы продолжают проверку, куда же они все-таки были израсходованы, как выделены и целевое использование было или нет", — сказала Поклонская журналистам.
По ее словам, средства были выделены под один сценарий, а израсходованы под другой.
"Вопросы у правоохранителей есть, но это уже не моя совершенно тема. Мне сообщать о результатах окончательной проверки", — подчеркнула депутат.
Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
Почти весь прошлый год не утихал скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», повествующего о взаимоотношениях наследника русского престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала в Генпрокуратуру 43 жалобы, добиваясь, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, картина оскорбляет память причисленного к лику святых царя и чувства верующих. Учитель называл недопустимыми попытки Поклонской повлиять на прокатную судьбу фильма.
Фильм вышел в российский прокат 26 октября с маркировкой 16+ и ожидаемого на фоне скандала фурора не произвел. Кассовые сборы составили более 535 миллионов рублей при заявленном бюджете в 25 миллионов долларов. Тем не менее Учитель назвал кассовые сборы фильма удачными, хотя и посетовал, что если бы у него было больше рекламы, сборы были бы больше.
РИА Новости: последние новости
Режиссер Крыжовников хочет снять романтическую комедию про робота Верник: Табаков был для актеров театра учителем, отцом и партнером по сцене Российские телеканалы меняют сетку вещания из-за кончины Табакова
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение