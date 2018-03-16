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Зоозащитников возмутило жестокое похищение собаки пришельцами
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Зоозащитников возмутило жестокое похищение собаки пришельцами 

Lenta.ru 16 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Зоозащитники из организации PETA раскритиковали создателей фильма «Сумасшедший пришелец» за жестокое обращение с собакой. Кадры со съемочной площадки опубликовал портал TMZ.
Во время работы над одним из эпизодов картины, немецкую овчарку подвесили в клетке над рекой, раскрутили и бросили в воду. По сюжету, собаку похищают пришельцы. Отмечается, что сцену переснимали много раз до тех пор, пока режиссер «Сумасшедшего пришельца» Нин Хао не был удовлетворен.
Съемки проходили в Китае в ноябре. Источники портала рассказали, что собака не получила травм, однако была взбудоражена из-за повторяющихся падений.
В январе 2017 года зоозащитники обнародовали кадры со съемок фильма «Собачья жизнь». На них видно, как член съемочной группы пытается столкнуть испуганную немецкую овчарку в бассейн с бурлящей водой. Собака сопротивляется и пытается вырваться. В конце животное начинает тонуть. После публикации вокруг ленты разгорелся скандал.
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