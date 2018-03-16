Ридли Скотт может снять фильм по комиксу

Обладатель премии «BAFTA» Ридли Скотт («Чужой», «Бегущий по лезвию») может заняться съемками экранизации серии комиксов Грега Рука «За Королеву и Страну». Как сообщает The Wrap, сейчас режиссер ведет переговоры с киностудией 20th Century Fox.

«За Королеву и Страну» — графический роман, рассказывающий про нелегкие будни агента британского разведки Тары Чейса. В 2002 году комикс был награжден премией Айснера.

Кто займется сценарием адаптации пока не сообщается. Если Ридли Скотт все же займет режиссерское кресло, то продюсировать экранизацию будет студия Chernin Entertainment. Подробные детали проекта будут объявлены позже.