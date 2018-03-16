Иранский док, датская драма и британский мультикультурализм: планы на вечер пятницы

Выходные вот-вот наступят, осталось только хорошо провести пятницу. Mos.ru рассказывает о самых интересных событиях сегодняшнего вечера: выставка фотографий из свежего издания легендарного календаря Pirelli, датское немое кино, спектакль о женщине в болезни и лекция о частной истории москвичей.

Время: до 20:00 Место: «Мультимедиа-арт-музей» (улица Остоженка, дом 16)

Посмотреть датское кино начала ХХ века

Дом-музей Марины Цветаевой приглашает на вечер старого датского кинематографа. Здесь покажут две картины одного из первых режиссеров и теоретиков кино Дании Петера Урбана Гада — «Бездна» (1910) и «Мрачный сон» (1911). В драме «Бездна» дебютировала звезда датского и немецкого немого кино Аста Нильсен , будущая муза и жена Гада, сыгравшая в большинстве его фильмов. О том, как смотреть немой фильм сегодня и на что обращать внимание в фильмах Гада, расскажет киновед историк кино Милена Мусина.

Посмотреть «Психоз»

Время: 19:00 Место: электротеатр «Станиславский» (Тверская улица, дом 23)

Спектакль «Психоз» Александра Зельдовича стал одной из центральных премьер «Станиславского» в 2016 году. Знающие зрители стали покупать билеты задолго до выхода: Зельдович известен как кинорежиссер и сценарист, создавший в соавторстве с Владимиром Сорокиным легендарную «Москву» (2000), — было интересно, как он справится с пространством театральной сцены и непростым литературным материалом. «4.48 Психоз», написанный британским драматургом Сарой Кейн незадолго до смерти, не пьеса в привычном понимании этого слова. Кейн долго и безрезультатно лечилась от маниакально-депрессивного психоза (в современной психиатрии для этого заболевания используют термин биполярное аффективное расстройство). Текст состоит из обрывочных монологов, в которых здравые высказывания перемежаются бредом, любовь встречается с ужасом, а боль — с торжеством. На сцене электротеатра произведение Сары Кейн озвучивают 19 актрис, и их слова причудливо визуализируются в видеоинсталляциях, сделанных группой AES+F. В спектакле нет ни героини, ни героинь — главное действующее лицо здесь болезнь. Зрелище жуткое, но затягивающее.

Сходить на иранский фильм о сильных женщинах

Время: 18:00 Место: кинотеатр «Космос» (проспект Мира, дом 109)

Сегодня в «Космосе» можно посмотреть документальный фильм «От нуля до пьедестала» иранского режиссера Сахара Мосеби — духоподъемный рассказ о трех сестрах Мансурян, вступивших в борьбу с патриархальным укладом. Сестры профессионально занимаются борьбой ушу — по иранским меркам не лучшее увлечение для молодой женщины. Раньше им приходилось терпеть насмешки знакомых и неодобрительные взгляды прохожих, проходя по улицам родного города в спортивных костюмах. Все изменилось, когда сестры Мансурян начали привозить с соревнований награду за наградой.

Вход на показ бесплатный, но нужна регистрация.

Научиться работать с семейным архивом

Время: 19:30 Место: библиотека имени Н. А. Некрасова (Бауманская улица, дом 58/25, строение 14)

В «Некрасовке» сегодня пройдет лекция «Частная история города» антрополога и историка Дмитрия Опарина, который специализируется на изучении жизни москвичей в дореволюционное и советское время. Результатом его работы стали две книги — «Истории московских домов, рассказанные их жителями» (2016) и «Большая Садовая, 10. История московского дома, рассказанная его жителями» (2017). На лекции он поговорит о своих книгах и работе с архивами — государственными и семейными.