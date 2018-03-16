«Новые боги» обрели режиссера

Режиссером экранизации комиксов DC «Новые боги» станет американка Ава Дюверней , которая до этого работала над фильмами «Сельма» и «Излом времени», сообщает Variety.

Отмечается, что фильм будет снят по одноименному комиксу Джека Кёрби, который является создателем Капитана Америки, Халка и Людей Икс. В «Новых богах» речь пойдет о противостоянии идеалистического и техногенного миров. В одном из них царит благоденствие, а в другом правит жесткой тиран Дарксайд.

Ранее сообщалось, что сценаристов «Человека-паука» позвали в фильм о Флэше из «Лиги справедливости».