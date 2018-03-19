Режиссер «Излома времени» возьмется за «Новых богов» 

Аву ДюВерней, снявшую для Disney провальное фэнтези «Излом времени», позвали во Вселенную DC. Режиссеру предложили перенести на большие экраны популярный комикс Джека Кирби «Новые боги».
Много миллиардов лет назад катаклизм расколол планету Старых богов на две новые: Апоколипс и Новый Генезис. Первая — тоталитарное государство, управляемое великим Дарксайдом (Darkseid). Вторая же — истинный рай для жизни под предводительством Верховного отца (Hightfather). Жители обеих планет считают себя новыми богами и периодически выясняют отношения на территории Четвертого Мира, который находится за пределами времени и пространства.
Будем надеяться, что Ава ДюВерней не подведет и снимет достойное кино, не в пример «Излому времени». Ведь в ее послужном списке есть действительно стоящие фильмы, номинанты на «Оскар» — драма «Сельма» и документальная лента «Тринадцатая».