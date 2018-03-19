Режиссер «Излома времени» возьмется за «Новых богов»

Много миллиардов лет назад катаклизм расколол планету Старых богов на две новые: Апоколипс и Новый Генезис. Первая — тоталитарное государство, управляемое великим Дарксайдом (Darkseid). Вторая же — истинный рай для жизни под предводительством Верховного отца (Hightfather). Жители обеих планет считают себя новыми богами и периодически выясняют отношения на территории Четвертого Мира, который находится за пределами времени и пространства.

Будем надеяться, что Ава ДюВерней не подведет и снимет достойное кино, не в пример «Излому времени». Ведь в ее послужном списке есть действительно стоящие фильмы, номинанты на «Оскар» — драма «Сельма» и документальная лента «Тринадцатая».