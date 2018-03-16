Дженнифер Лопес рассказала, каким домогательствам подвергалась в юности

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в интервью журналу Harper's Bazaar рассказала о сексуальном домогательстве, которому подверглась в юности.

Отмечается, что инцидент произошел в ее молодости. Один из режиссеров попросил Лопес снять рубашку и показать грудь, но исполнительница отказалась.

"Когда я отказалась, то ужаснулась своему поступку. Я помню, что у меня чуть сердце из груди не выскочило, я думала: «Что я натворила? Этот мужчина ведь хочет дать мне роль!»— сказала Лопес.