Беременная Ева Лоногория представила свой новый фильм

В 1987 году вышла невероятно смешная комедия «За бортом» с Голди Хоун в главной роли. Успех фильма о богачке, оставшейся без памяти, которой мстит обиженный работник, решила повторить… Ева Лонгория (43)! Она представила новую версию «За бортом».

https://youtu.be/OVIfCWwfkZY

Теперь это история о богатом красавце из Мексики, который ужасно поступает с молодой матерью-одиночкой, но она отомстит ему, когда он теряет память.

Для выхода на премьере Ева выбрала желтое платье от Tibi и все время поддерживала свой живот, чтобы его лучше было видно. Актриса уже на 7-м месяце!

https://instagram.com/p/BgUIeULA0tR/

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