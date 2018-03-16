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Беременная Ева Лоногория представила свой новый фильм
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Беременная Ева Лоногория представила свой новый фильм 

Peopletalk 16 марта 2018
Фото: Peopletalk
В 1987 году вышла невероятно смешная комедия «За бортом» с Голди Хоун в главной роли. Успех фильма о богачке, оставшейся без памяти, которой мстит обиженный работник, решила повторить… Ева Лонгория (43)! Она представила новую версию «За бортом».
https://youtu.be/OVIfCWwfkZY
Теперь это история о богатом красавце из Мексики, который ужасно поступает с молодой матерью-одиночкой, но она отомстит ему, когда он теряет память.
Для выхода на премьере Ева выбрала желтое платье от Tibi и все время поддерживала свой живот, чтобы его лучше было видно. Актриса уже на 7-м месяце!
https://instagram.com/p/BgUIeULA0tR/
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/beremennaya-eva-lonogoriya-predstavila-svoj-novyj-film/
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