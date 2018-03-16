Изабель Юппер исполняется 65 лет 

16 марта исполняется 65 лет Изабель Юппер — одной из наиболее известных и востребованных французских актрис. На её счету — более 120 картин, а в числе «звёздных» работ — Мишель в фильме Пола Верховена «Она», Эрика в «Пианистке» Михаэля Ханеке, Жанна в «Церемонии» Клода Шаброля. За 47 лет интенсивной работы Юппер получила «Золотой глобус», две премии «Сезар», две награды Каннского кинофестиваля и стала настоящей иконой французского кинематографа. О жизни и творчестве знаменитой актрисы — в фотогалерее RT.