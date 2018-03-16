Ещё
Изабель Юппер исполняется 65 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Изабель Юппер исполняется 65 лет 

RT на русском 16 марта 2018
Фото: RT на русском
16 марта исполняется 65 лет Изабель Юппер — одной из наиболее известных и востребованных французских актрис. На её счету — более 120 картин, а в числе «звёздных» работ — Мишель в фильме Пола Верховена «Она», Эрика в «Пианистке» Михаэля Ханеке, Жанна в «Церемонии» Клода Шаброля. За 47 лет интенсивной работы Юппер получила «Золотой глобус», две премии «Сезар», две награды Каннского кинофестиваля и стала настоящей иконой французского кинематографа. О жизни и творчестве знаменитой актрисы — в фотогалерее RT.
RT на русском: последние новости
Пореченков о Табакове: это большая утрата для театра Дэнни Бойл подтвердил, что станет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде Худрук Театра на Бутырке прокомментировал смерть актёра Олега Графа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение