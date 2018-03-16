Звезда «9 1/2 недель» потеряла роскошную фигуру и чувство стиля

Чуть больше тридцати лет назад акккурат в День Cв. Валентина в прокат вышел фильм «Девять с половиной недель». По понятным причинам картину трудно назваать подходящей к Дню Влюбленных, но именно те же причины помогли фильму и прославиться. А еще молодым Ким Бейсингер и Микки Рурку превратиться в звезд мировой величины и значительно увеличить собственные гонорары.

Любопытно, что режиссер Эдриан Лайн , взявшийся за экранизацию одноименного романа, в буквальном смысле испытывал Ким. Чтобы добиться от актрисы глубокой депресии, говорил, что Рурк распускает о ней слухи. Или же специально подначивал Рурка как бы невзначай делать своей партнерше чуть больней, чем требовалось по сценарию.

На фото Ким 33 года

В итоге на протяжении всех съемок Ким была на нервах… Например, во время съемки сцены, где герои решают опустошить пузырек с таблетками, Ким выглядела легкомысленно. Вот Лайн и попросил Микки помочь Бейсингер войти в нужный мрачный настрой. Не придумав ничего лучше, Рурк сильно сдавил ей руку. Взвигнувшая от боли Ким подняла шум, а Рурк продолжал гнуть свою линию и отвесил ей пощечину.

Однако спустя годы, Бейсингер вспоминала этот не самый приятный опыт только в положительных тонах.

«Да, я весь фильм была похожа на напряженный нерв. Эмоционально роль далась очень мучительно и я не припомню другой такой. Тогда я была счастлива, что все наконец-то закончилось. Но сегодня я благодарна, что прошла через все это», — много раз признавалась актриса за свою кинокарьеру.

А так актриса выглядит сейчас

Кроме того, именно эта картина превратила блондинку-актрису на много лет в секс-символ Голливуда и одну из самых желанных женщин мира.

Но кажется, все это осталось в прошлом. На днях фотографам удалось занять Ким на одной из улиц и выглядела она, мягко скажем, неважно… В растянутых серых трениках, невзрачной футболке и шлепках она, скорее, была похожа на парнишку-сорванца, чем на роскошную соблазнительницу Элизабет.

Хотя поклонники понадеялись, что это всего лишь такой жизненный период. Ведь в последнее время актриса все реже появляется на публике и если и дает комментарии, то лишь в поддержу карьеры своей взрослой дочери. 22-летняя Айрлэнд не только успешно работает как модель, но и уже повторила культовый образ мамы. Правда, пока только на фотосессии…

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