Дом героя Квентина Тарантино из «Криминального чтива» выставили на продажу

Приобрести его можно всего за 1,4 миллиона долларов.

Агентство недвижимости The Agency выставило на продажу дом в Лос-Анжелесе, в котором разворачивались события одного из эпизодов культового фильма 1994 года «Криминальное чтиво».

Здание описывают как обладающее «великолепным потенциалом для достройки и развития», полностью готовое к ремонтным работам. Расположено оно в районе Студио-Сити по адресу Крафт-авеню, 4145, «в секундах езды от крупных киностудий, а также знаменитых магазинов и ресторанов».

Дом на Крафт-авеню

За имущество площадью почти 400 квадратных метров, включая гараж и двор, просят 1,395 миллиона долларов.

В здании проходили съёмки сцен с Джимми, персонажем, которого сыграл постановщик «Чтива» Квентин Тарантино

По сюжету, бандиты Джулс и Винсент (Сэмуэль Л. Джексон и Джон Траволта) обращаются к нему за помощью после того, как ненароком убивают человека в своей машине.

Сам Джимми прежде всего обеспокоен тем, как бы домой не вернулась его жена, пока бандитам помогает убраться и избавиться от тела некто по имени мистер Вулф ( Харви Кейтель ).

В 1994 году «Криминальное чтиво» было удостоено Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, а также «Оскара» за лучший оригинальный сценарий.

Брэд Питт. В настоящее время Квентин Тарантино занят работой над фильмом «Однажды в Голливуде», действие которого развернётся в Лос-Анжелесе в 1969 году, когда бандой Чарльза Мэнсона была убита актриса и модель Шэрон Тэйт. Главные роли в картине исполнят Леонардо Дикаприо

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