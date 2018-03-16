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На сцене Театра имени Ермоловой прочтут «Неуловимых мстителей»
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На сцене Театра имени Ермоловой прочтут «Неуловимых мстителей» 

Вечерняя Москва 23 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Читать произведение на сцене будет и сын известного советского кинорежиссера — телеведущий Тигран Кеосаян.
Москвичи и гости столицы могут еще раз соприкоснуться со знаменитыми «Неуловимыми мстителями». На сцене Театра имени Ермоловой 1 апреля состоится спектакль, посвященный героям Эдмонда Кеосаяна. Постановка пройдет в рамках проекта «Кино на сцене».
— Не было такой детской площадки, где бы не делили роли Яшки-цыгана, Даньки, Ксанки и Валерки, чтобы бороться с бандитами. Спустя 50 лет мы поделим все эти роли между нашим звездным составом «Кино на сцене» и перенесем всех зрителей не только в легендарный отечественный вестерн, но и в атмосферу того самого хулиганского детства, — сообщил директор театра Олег Меньшиков.
Помимо самого Олега Меньшикова, на сцену выйдут Сергей Шнуров, Михаил Ефремов, Александр Петров, Григорий Сиятвинда, Дарья Мельникова, Юрий Стоянов, Сергей Бурунов, Анна Ардова и оркестр Menshikovbrass. При этом распределение ролей между этим составом для зрителей останется загадкой до самого начала спектакля.
Читать произведение на сцене будет и сын известного советского кинорежиссера — телеведущий Тигран Кеосаян, отмечает mos.ru.
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