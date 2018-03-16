Эдди Мерфи сыграет брата Шварценеггера

Культовая комедия "Близнецы" 1988 года с Арнольдом Шварценеггером и Денни де Вито в главных ролях получит продолжение. В Голливуде уже началась работа над сиквелом и, по словам режиссера Ивана Реймана, сейчас идет подготовка сценария.

Сюжет нового фильма пока держат в секрете, но стало известно, что у двух братьев, родившихся в результате генетического эксперимента, появится еще один близнец. Его сыграет Эдди Мерфи

В одном из своих интервью Шварценеггер подтвердил слухи об участии темнокожего актера в продолжении комедии. "Железный Арни" заверил поклонников, что Мерфи уже подписал контракт.

Напомним, что о сиквеле "Близнецов" в Голливуде задумывались уже давно, но тотальная занятость Шварценеггера и де Вито не давала возможности осуществить задуманные планы. Теперь же обстоятельства сложились удачно и актеры подтвердили свое желание участвовать в проекте.

По свидетельствам СМИ, Эдди Мерфи проявил заинтересованность в роли нового "близнеца" еще пару лет назад, заявив, что "если все сложится и сценарий будет истерически смешным", то он с удовольствием снимется в этом замечательном фильме.