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Эдди Мерфи сыграет брата Шварценеггера
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Эдди Мерфи сыграет брата Шварценеггера 

Рамблер 16 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Культовая комедия "Близнецы" 1988 года с Арнольдом Шварценеггером и Денни де Вито в главных ролях получит продолжение. В Голливуде уже началась работа над сиквелом и, по словам режиссера Ивана Реймана, сейчас идет подготовка сценария.
Сюжет нового фильма пока держат в секрете, но стало известно, что у двух братьев, родившихся в результате генетического эксперимента, появится еще один близнец. Его сыграет Эдди Мерфи.
В одном из своих интервью Шварценеггер подтвердил слухи об участии темнокожего актера в продолжении комедии. "Железный Арни" заверил поклонников, что Мерфи уже подписал контракт.
Напомним, что о сиквеле "Близнецов" в Голливуде задумывались уже давно, но тотальная занятость Шварценеггера и де Вито не давала возможности осуществить задуманные планы. Теперь же обстоятельства сложились удачно и актеры подтвердили свое желание участвовать в проекте.
По свидетельствам СМИ, Эдди Мерфи проявил заинтересованность в роли нового "близнеца" еще пару лет назад, заявив, что "если все сложится и сценарий будет истерически смешным", то он с удовольствием снимется в этом замечательном фильме.
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