Последняя роль великой Мордюковой: история создания фильма «Мама»

Из Советского Союза за границу. Такой маршрут придумала в 1988 году семья Овечкиных. Мать и 10 детей захватили пассажирский самолет и пытались его угнать. На основе этих событий сняли фильм «Мама». Подробнее — в материале корреспондента «МИР 24» Максима Красоткина.

Для Нонны Мордюковой это был последний фильм в жизни. Причем, если бы она не согласилась на роль, съемки можно было и не начинать.

«С самого начала была задача поставлена, что главной героиней будет Мордюкова и никто другой», — рассказал автор сценария фильма «Мама».

Тут соединились, пожалуй, несколько жанров — драма, боевик, комедия и триллер. Главная героиня, отсидев срок за захват самолета, задумала настоящую спецоперацию и собирает сыновей, которых разбросало по миру. Один из них — шахтер, другой — сутенер. Третий воюет, четвертый поддерживает численность малых народов.

Самый старший — Ленчик, в исполнении Олега Меньшикова , сидит в спецбольнице, куда попал по решению суда.

За основу взяли историю семьи Овечкиных, которые в марте 88-го захватили самолет, чтобы улететь за границу. Их посадили на дозаправку под Выборгом, а сказали что в Финляндии. Увидев обман, они убили стюардессу. Местная милиция начала штурм. Ветераны «Альфы» приводят этот случай в качестве примера, как не надо делать.

Успех за океаном:

Советские актеры, которые пытались покорить Америку

«Они увидели машину, которая подъехала, с надписью «огнеопасно». В финском аэропорту по-русски. Это уже говорит об организации спецоперации, об управлении это говорит. То, что они написали два слова на иностранном языке на видном месте, но забыли снять номера и закрасить надпись по-русски, говорит о серьезных проблемах с IQ людей, которые руководили этой операцией», — указал ветеран группы «Альфа» Алексей Филатов

Тогда погибли четверо заложников, причем от пули террористов только один. Сами захватчики застрелились. Но это кино не про них, от Овечкиных взят только образ когда-то счастливой семьи.

«После того, как фильм уже был снят, там находили какие-то параллели с развалом Советского Союза. Все эти дети действительно в разных республиках. Эта катастрофа с СССР их разделила», — отметил автор сценария фильма «Мама» Ариф Алиев

Эта история — выдумка от начала и до конца. Даже встречающаяся в кино станция Шуя не имеет никакого отношения к одноименному городу. Автору показалось, что это часто встречающееся название характерно для России. Как и герои — типажи того времени, когда сама жизнь была и комедией, и драмой, и боевиком.