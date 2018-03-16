Как создавался цифровой двойник Хью Джекмана для «Логана»

Ещё один пример почти идеальной «пересадки» лица.

Согласно ролику студии Image Engine, работавшей над фильмом «Логан», Хью Джекману не пришлось сниматься в каждой сцене два раза.

Актёр работал в кадре с максимально похожим на него дублёром, которому «пересаживали» лицо с помощью компьютерной графики.

Чтобы копия Джекмана была максимально реалистичной, лицо актёра засняли со всех возможных ракурсах и условиях освещения.

Это позволило не только создать точную цифровую копию, но и воспроизвести, то, как она будет выглядеть в каждой конкретной сцене.

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