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Как создавался цифровой двойник Хью Джекмана для «Логана»
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Как создавался цифровой двойник Хью Джекмана для «Логана» 

DTF.RU 16 марта 2018
Фото: DTF.RU
Ещё один пример почти идеальной «пересадки» лица.
Согласно ролику студии Image Engine, работавшей над фильмом «Логан», Хью Джекману не пришлось сниматься в каждой сцене два раза.
Актёр работал в кадре с максимально похожим на него дублёром, которому «пересаживали» лицо с помощью компьютерной графики.
Чтобы копия Джекмана была максимально реалистичной, лицо актёра засняли со всех возможных ракурсах и условиях освещения.
Это позволило не только создать точную цифровую копию, но и воспроизвести, то, как она будет выглядеть в каждой конкретной сцене.
Схожим методом пользовался Дэвид Финчер в «Социальной сети» — чтобы Арми Хаммер смог сыграть близнецов.
#кино #графика #видео
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