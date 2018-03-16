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Актриса М. Котийяр может сыграть возлюбленную С. Есенина в российском фильме о последних днях жизни поэта
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Актриса М. Котийяр может сыграть возлюбленную С. Есенина в российском фильме о последних днях жизни поэта 

Агентство «Москва» 16 марта 2018
Режиссер космической драмы «Салют-7» Клим Шипенко снимет фильм о поэте Сергее Есенине, роль Айседоры Дункан может сыграть известная французская актриса Марион Котийяр. Об этом К. Шипенко сообщил в ходе очной защиты проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства.
«На главную роль предполагается длительный поиск актеров, пока актер на роль С. Есенина не выбран. Ведутся переговоры с Марион Котийяр на роль А. Дункан», — сказал К. Шипенко.
Он пояснил, что фильм будет снят в жанре детективной драмы, он расскажет о последних днях жизни поэта и расследовании обстоятельств смерти. Съемки фильма начнутся осенью этого года. Выход в прокат запланирован декабрь 2019 г.
Производством фильма займется АО «ВБД Груп».
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