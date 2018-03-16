Актриса М. Котийяр может сыграть возлюбленную С. Есенина в российском фильме о последних днях жизни поэта

Режиссер космической драмы «Салют-7» Клим Шипенко снимет фильм о поэте Сергее Есенине , роль Айседоры Дункан может сыграть известная французская актриса Марион Котийяр. Об этом К. Шипенко сообщил в ходе очной защиты проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства.

«На главную роль предполагается длительный поиск актеров, пока актер на роль С. Есенина не выбран. Ведутся переговоры с Марион Котийяр на роль А. Дункан», — сказал К. Шипенко.

Он пояснил, что фильм будет снят в жанре детективной драмы, он расскажет о последних днях жизни поэта и расследовании обстоятельств смерти. Съемки фильма начнутся осенью этого года. Выход в прокат запланирован декабрь 2019 г.

Производством фильма займется АО «ВБД Груп».