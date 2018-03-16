Сын Андрея Тарковского готовит документальный фильм о режиссере

Как сам он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС, выход картины ожидается в следующем году.

"Я начинаю работать над документальным фильмом, посвященным творчеству отца и основанным на аудиозаписях кинолекций и конференций, которые проводились в основном в России", — сказал сын режиссера, возглавляющий Международный институт имени Тарковского.

По словам Тарковского-младшего, лента будет представлять собой своего рода «биографический автопортрет». «Там не будет интервью, а только монолог и рассказ о себе, конечно, с кадрами из фильмов и документами из архивов, со съемкой мест, где он жил, работал, снимал», — сказал сын режиссера, приехавший в Буэнос-Айрес на проходящий здесь фестиваль Тарковского.

По его словам, ориентировочно картина будет готова к концу этого года и представлена в 2019 году. «Все зависит от наших продюсеров, но, я думаю, это будут, скорее всего, Канны на будущий год», — сказал Тарковский-младший.

Фестиваль Тарковского

В программу фестиваля, начавшегося 13 марта, помимо показов фильмов режиссера, вошли концерты, лекции и фотовыставка. "Самое ценное — это поляроиды, единственные фотографии Тарковского. Он не делал других. Это очень ценные материалы, это оригиналы, которые впервые здесь, в Аргентине", — сказал Тарковский-младший.

"Несмотря на техническую простоту машины, его взгляд, его видение делают их удивительными. Они в каком-то смысле уникальные", — добавил он. В общей сложности в экспозицию вошли 80 кадров.

Также в четверг в рамках фестиваля прошла презентация книги со сценариями фильмов Тарковского на испанском языке, выпущенная аргентинским издательством Mardulce. «Это первые переводы на испанский язык. Очень интересное собрание, там все сценарии фильмов плюс три сценария картин, которые он никогда не реализовал: „Сардор“, „Гофманиана“ и „Светлый ветер“, — отметил Тарковский-младший после лекции, собравшей полный зал любителей творчества режиссера.

»Это удивительно. Я не думал, что будет столько людей. Некоторые даже приехали из Патагонии", — отметил Тарковский-младший. «Где бы я ни был, творчество отца всегда очень любят по всему миру. Это удивительная способность его фильмов трогать сердца представителей разных наций, культур», — подытожил сын режиссера.