Ещё
Уилл Смит получил рекордный аванс за съемки в «Аладдине» Гая Ричи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уилл Смит получил рекордный аванс за съемки в «Аладдине» Гая Ричи 

Попкорн News 16 марта 2018
Фото: Попкорн News
Уиллу Смиту не привыкать получать большие авансы за свои звездные роли, но его участие в новом проекте Гая Ричи, где Смит сыграет Джинна, бьет все рекорды. Ранее актер уже получал авансом более 20 миллионов долларов за роль, однако участие Уилла в «Аладдине» может переплюнуть даже Роберта Дауни-младшего с его 50 миллионами. До недавнего времени считалось, что самый большой авансовый платеж за роль получил Роберт Дауни-младший за роль Железного Человека в «Мстителях». Но, похоже, Смит сумел поднять планку. Актер получил не только предварительный гонорар за роль Джинна в «Аладдине» Гая Ричи, но и аванс за музыкальные треки к фильму. Сообщается, что Смит напишет несколько песен для проекта, за которые уже получил предоплату. Таким образом, общая выплата Уилла за работу над «Аладдином» превысила 50 миллионов долларов, но точная сумма не называется. Стоит также отметить, что Смит будет получать процент от кассовых сборов, если «Аладдин» удачно выступит в прокате. Пока что рекорд удалось установить Киану Ривзу, который получил за роль в «Матрице: Перезагрузка» 15 миллионов, а затем еще 105 миллионов от сборов.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Составлен список топ 10 самых влиятельных сериалов 21 века Кит Харингтон в фотосессии для GQ Italia (март 2018) Потому что это Голливуд: Харви Вайнштейн снимет фильм о самом себе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение