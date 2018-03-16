Гэри Олдмен, Джулия Робертс и еще 28 знаменитостей, которых мы не помним по сериалу «Друзья», а они там есть

Популярный комедийный ситком «Друзья», повествующий о жизни шестерых лучших друзей, снимался с 1994 по 2004 год. Всего было снято 10 сезонов (236 эпизодов). Во многих эпизодах появлялись актеры, которым на тот момент уже удалось достичь больших вершин в киноиндустрии. Мы вспомнили некоторых из них, но это далеко не полный список.

Сезон 8. Эпизод 9.

Брэд Питт сыграл в «Друзьях» Уилла Колберта, одноклассника из средней школы Рэйчел, Моники и Росса. Росс и Уилл ненавидели Рэйчел в школе, создали клуб «Я ненавижу Рэйчел» и распространяли о ней разные слухи.

2. Лиа Ремини

Сезон 1. Эпизод 23.

Снялась в роли роженицы, фанатки «Бостон Селтикс», которой помогал Джо.

Сезон 2. Эпизод 23.

Шин играет возлюбленного Фиби, моряка Райана. Райан приезжает к Фиби на время своего отпуска, и они оба заболевают ветрянкой, а остальные участники следят, чтобы они не чесались.

Сезон 1. Эпизод 20.

Все мы знаем Дженнифер Грей по роли Бэби в фильме «Грязные танцы». В «Друзьях» она сыграла Минди, подругу Рэйчел, которая вышла замуж за Барри, бывшего жениха Рэйчел.

5. Дэнни Де Вито

Сезон 10. Эпизод 11.

Моника и Рэйчел устраивают Фиби девичник и приглашают на него стриптизера, которого играет Дэнни Де Вито.

Сезон 7. Эпизод 15.

Сарандон играет актрису из «Дней нашей жизни» Сесилию Монро, которая знаменита тем, что выплескивает напитки в лица собеседников и с удовольствием раздает всем пощечины.

Сезон 4. Эпизод 24.

Хью Лори в роли пассажира самолета, на котором Рэйчел летела в Лондон, чтобы расстроить свадьбу Росса и Эмили.

Сезон 6. Эпизод 13.

Риз Уизерспун появляется на экране в роли избалованной сестры Рэйчел, Джилл, которая нигде не работает, живет на деньги родителей, но ушла из дома, поссорившись с отцом.

Сезон 9. Эпизод 8.

Кристина играет Эмми, вторую сестру Рэйчел. Эми не может запомнить друзей Рэйчел и имя Эммы, своей племянницы, а Росса считает продавцом кебабов. Появляется в сериале еще раз в 5-м эпизоде 10-го сезона.

Сезон 3. Эпизод 3.

Муж актрисы Кортни Кокс Дэвид Аркетт играет Малькома, бывшего возлюбленного Урсулы, сестры-близнеца Фиби, который преследовал ее повсюду. Потом он переключается на Фиби, приняв ее по ошибке за сестру.

Сезон 7. Эпизод 20.

Вайнона исполняет роль Мелиссы, однокурсницы Рэйчел по колледжу. Во время учебы на одной из вечеринок у Рэйчел и Мелиссы случился поцелуй, но никто из друзей Рэйчел в это не верит.

Сезон 10. Несколько эпизодов.

Играет беременную девушку Эрику, которая выбирает родителей для своего ребенка, чтобы отдать его на усыновление. В итоге она выбирает Чендлера и Монику и рожает близнецов.

Сезон 9. Эпизод 20.

Играет коллегу Росса профессора Чарли Уиллер. У нее вспыхивает роман с Джо, но потом Чарли понимает, что ей нравится Росс.

Сезон 9-10.

Пол Радд в роли Майка Ханнигена, который становится парнем, а затем и мужем Фиби.

Сезон 3. Эпизод 24.

Робин Уильямс играет мужчину, которого бросила жена, а Билли Кристал его утешает. Сцена происходит в кофейне.

Сезон 2. Эпизод 13.

Робертс играет Сьюзи Мосс, бывшую одноклассницу Чендлера, которую он обижал в школе. По прошествии лет они встречаются и Сьюзи заводит роман с Чендлером, чтобы отомстить ему за детские обиды.

Сезон 2. Эпизод 13.

Играет сам себя. Моника и Рэйчел встречаются с Ван Даммом на съемках фильма. Жан-Клод очень нравится Монике, но он назначает свидание Рэйчел.

Сезон 7. Эпизоды 23-24.

Олдмен играет Ричарда Кросби, коллегу Джоуи по фильму. Джоуи должен быть на свадьбе Чендлера и Моники, но съемки фильма никак не заканчиваются, потому что Кросби пьян и не может доиграть свою сцену.

Сезон 6. Эпизоды 21-23.

Брюс Уиллис в роли Пола Стивенса , отца студентки, с которой встречается Росс, работая в университете. Пол знакомится с Рэйчел, и у них завязывается роман.

Сезон 8. Эпизоды 17-18.

Болдуин играет Паркера, друга Фиби, который все воспринимает настолько позитивно и восторженно, что вызывает раздражение друзей Фиби, а в конце концов и раздражение самой Фиби.

Сезон 3. Эпизод 22.

Рэйчел назначает свидание парню Томми, которого играет Стиллер. Томми очень раздражительный и вспыльчивый, и Росс всячески пытается доказать это Рэйчел.

22. Кристин Дэвис

Сезон 7. Эпизод 7.

Кристин Дэвис играет роль Эрин, девушки Джо. Рэйчел сталкивается с ней в душе утром. Рэйчел, Фиби и Эрин знакомятся поближе, и девушки решают, что Эрин идеально подходит Джо. Вскоре Джо и сам начинает так думать. Но Эрин прекращает их отношения. Одна из немногих серий, в которой Джо испытывает глубокие чувства к девушке.

23. Эль Макферсон

Сезон 6. Эпизоды 7-11.

Эль появляется в сериале в роли Жанин, новой соседки Джо по квартире. Жанин очень нравится Джо, у них завязываются отношения, но ей не нравятся друзья Джо, и ему приходится выбирать.

24. Брук Шилдс

Сезон 2. Эпизод 12.

Эрика Форд, сумасшедшая поклонница доктора Реймора — героя Джо в сериале «Дни нашей жизни». Некоторое время преследует Джоуи, уверена, что он настоящий врач.

Сезон 7. Эпизод 19.

Ричардс играет кузину Моники и Росса Кэсси, которая приезжает на свадьбу Моники и Чендлера. Кэсси очень красивая девушка, и на нее западают Росс, Чендлер и даже Фиби.

Сезон 7. Эпизод 22, 23, 24.

Кэтлин Тернер играет Чарльза Бинга, сменившего пол отца Чендлера Бинга, у которого есть собственное шоу в Лас-Вегасе.

Сезон 9. Эпизод 15.

Звезда «Парка юрского периода» сыграл легендарного режиссера Леонарда Хейса, который рассматривает кандидатуру Джоуи для участия в пьесе.

Сезон 1. Эпизод 16-17.

Сюжет серии пересекается с сериалом «Скорая помощь». Рэйчел травмирует лодыжку и обращается в больницу, используя страховку Моники. Там они знакомятся с двумя симпатичными докторами, которых играют Джордж Клуни и Ноа Уайл, и назначают им свидание, рискуя быть разоблаченными в обмане со страховкой.

Сезон 8. Эпизоды 6-7.

Играет Эрика — жениха Урсулы, сестры Фиби. Эрик думает, что Урсула учительница, занимается благотворительностью и ходит в церковь. Фиби рассказывает ему об обмане, после чего они начинают встречаться. Но отношения Эрика и Фиби заканчиваются, потому что она очень напоминает ему Урсулу.

Сезон 3. Эпизод 5.

Изабелла Росселлини играет саму себя. Росс и Рэйчел составляли список знаменитостей, с которыми могут переспать, находясь в отношениях. Росс включил в свой список Изабеллу, потом вычеркнул и в этот же день встретил ее в кофейне.