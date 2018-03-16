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Шайе Лабафу отвратительны «Трансформеры»
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Шайе Лабафу отвратительны «Трансформеры» 

Рамблер 16 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Трансформеры"
Иногда роли, благодаря которым актеры становятся знаменитыми, для них самих не являются любимыми. В числе таких звезд и Шайя Лабаф.
Актер, которого популярным сделали съемки в знаменитой трилогии "Трансформеры", как оказалось, вовсе не в восторге от роли, которая сделала его звездой.
Более того, Лабаф открыто признается в том, что "Трансформеры" ему порядком надоели и он считает, что никакой ценности этот фильм не несет.
Шайя собирается отказаться от съемок в последующих частях фильма, заявляя об отвращении к этой картине.
Вместе с этим актер отмечает, что, конечно, признает безусловный талант создателей франшизы, Стивена Спилберга и Майкла Бэя, и благодарен им за все, что они сделали для него.
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