Шайе Лабафу отвратительны «Трансформеры»

Иногда роли, благодаря которым актеры становятся знаменитыми, для них самих не являются любимыми. В числе таких звезд и Шайя Лабаф.

Актер, которого популярным сделали съемки в знаменитой трилогии "Трансформеры", как оказалось, вовсе не в восторге от роли, которая сделала его звездой.

Более того, Лабаф открыто признается в том, что "Трансформеры" ему порядком надоели и он считает, что никакой ценности этот фильм не несет.

Шайя собирается отказаться от съемок в последующих частях фильма, заявляя об отвращении к этой картине.